Federico Cocco dopo l'esperienza a Selargius nel mirino di diverse societàL’allenatore granata lascia dopo aver condotto la squadra al settimo posto nel girone di Promozione con 50 punti
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Si chiude con un bilancio positivo l’esperienza di Federico Cocco sulla panchina del Selargius.
L’allenatore granata lascia dopo aver condotto la squadra al settimo posto nel girone di Promozione con 50 punti, valorizzando numerosi giovani e proponendo un’identità di gioco ben definita.
«Abbiamo fatto un campionato oltre le aspettative, riuscendo a esprimere un buon calcio e a far crescere tanti ragazzi», ha commentato il tecnico, soddisfatto anche per il rapporto umano instaurato con il gruppo.
Classe 1979, Cocco guarda ora al futuro con entusiasmo, forte di una lunga esperienza nel calcio isolano sia da giocatore che da allenatore. Sarebbe stato già avvicinato da diverse società anche di categoria superiore.