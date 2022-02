A sorpresa è finita oggi l'esperienza di Nunzio Falco come allenatore dell'Arbus, iniziata poco più di sei mesi fa. Un cambio in panchina che arriva a due giorni dalla larga vittoria per 1-5 in casa dell'Asseminese di domenica, al ritorno in campo dopo due settimane visto che il precedente match interno col Monastir era stato rinviato per diversi positivi (sarà recuperato mercoledì 23). La squadra si ritroverà comunque nel pomeriggio, per riprendere gli allenamenti in vista del derby col Guspini in programma sabato alle 15 al "Santa Sofia". Con Falco in panchina l'Arbus ha collezionato 27 punti (compreso quello riassegnato stamattina dal Comitato Regionale, che ha accolto il ricorso cancellando lo 0-3 a tavolino con l'Ilvamaddalena e omologando lo 0-0 conseguito sul campo l'8 dicembre, per la vicenda del tesseramento irregolare di Brondani) e si trova all'undicesimo posto, con sette vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte.

© Riproduzione riservata