Michele Podda, classe 2000 e laterale del Meta Catania, figura tra i convocati ai raduni per l’Europeo 2026 di futsal. Per il giovane azzurro, la chiamata in nazionale è un’emozione unica: «Le sensazioni sono fantastiche, provo immenso orgoglio e infinita gratitudine. Se ripenso a come e quando ho iniziato, mi fa quasi strano poter partecipare a un Europeo. Probabilmente non riesco nemmeno a realizzare davvero quello che significa».

Ogni convocazione in nazionale è speciale, ma per Podda un Europeo ha un valore ancora più grande. “Essere riconvocati è sempre bello, come la prima volta, ma un Europeo è ancora più emozionante. Non ci si abitua mai”, confessa. Con entusiasmo e umiltà aggiunge: “Non ho aspettative, sono già fierissimo di essere in questa lista. Ci speravo tantissimo. Il mio obiettivo sarà rappresentare l’Italia al meglio, come ho sempre fatto nelle altre occasioni”.

Con l’Europeo alle porte, Michele si prepara a vivere un’esperienza che segnerà una tappa importante della sua carriera, pronto a mettere in campo talento, passione e determinazione.

