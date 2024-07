Oltre al FIP Platinum Sardegna, in corso di svolgimento e con finali sabato dalle 18.30, gli otto campi del Tennis Club Cagliari ospiteranno la prossima settimana uno dei principali tornei internazionali di padel: gli Europei. La tredicesima edizione della manifestazione a squadre è stata presentata stamattina all'assessorato al Turismo, in vista della cerimonia inaugurale e del sorteggio della fase a gironi che si terranno domenica nell'impianto di Monte Urpinu. Con numeri già da record, che si affiancano al +400% di campi (372) nell'Isola da gennaio 2021 a oggi. «Torniamo in Sardegna con la manifestazione più grande che la nostra federazione abbia mai organizzato, come numero di partecipanti: 32 nazionali e 320 componenti, più di quanti ne ospitiamo durante gli Internazionali d'Italia a Roma», annuncia il presidente FITP Angelo Binaghi. «Creiamo una manifestazione che porta un impatto sul territorio: abbiamo requisito sei alberghi a Cagliari, in un momento dove la stagione turistica è nel suo pieno, e promuoveremo il capoluogo e la Sardegna nel mondo con tutte le 250 gare trasmesse in diretta fra Italia su SuperTennis, Europa e altre nazioni extraeuropee».

Il programma. Partecipano sedici nazionali per ciascun tabellone, con otto giocatori l'una. Fra gli uomini, in ordine di ranking, Spagna, Italia, Francia, Svezia, Belgio, Gran Bretagna, Germania, Polonia, Olanda, Finlandia, Portogallo, Svizzera, Monaco, Croazia, Ungheria e Austria. Fra le donne Spagna (favorita in entrambi i casi), Francia, Italia, Svezia, Belgio, Danimarca, Olanda, Germania, Finlandia, Gran Bretagna, Estonia, Lituania, Svizzera, Polonia, Portogallo e Ungheria. Da lunedì a mercoledì la fase a gironi, poi si prosegue sino alle finali di sabato 27. Il tutto con un costo di due milioni di euro, di cui 500.000 euro con il contributo della Regione Sardegna. «Questo evento è frutto di una scelta politica di questa amministrazione regionale: non era previsto, abbiamo colto l'occasione facendo i salti mortali a livello economico per organizzarlo e siamo felici di poterlo ospitare», segnala l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu. «Rinnoviamo l'impegno a ospitare manifestazioni di questo livello, che arricchiscono l'immagine esterna della città e ne sono un fiore all'occhiello», aggiunge il nuovo assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotta. E con un'anteprima, data dal presidente FIP Luigi Carraro: «La prossima settimana, qui a Cagliari che è ormai diventata una delle capitali mondiali di questo sport, sarà costituita la nuova Federazione Europea di padel».

