Esperia e Sennori in campo per i primi impegni del 2026I rossoblù sono ospiti della Carver Roma nel penultimo turno d’andata, la Klass Sennori affronta invece la San Paolo Ostiense nella nuova casa del PalAlbertoMura di Porto Torres
L’Esperia Cagliari apre il 2026 con una sfida tra le più impegnative del suo cammino in Serie B Interregionale. Domenica, alle 17, i rossoblù saranno ospiti della Carver Roma nel penultimo turno d’andata: di fronte ci sarà la capolista del torneo, reduce da 10 vittorie in 11 partite, con un solo ko contro la Stella Ebk lo scorso 14 dicembre.
Dopo aver chiuso il 2025 con tre successi consecutivi su Angri, Sennori e Caiazzo, la squadra di coach Federico Manca punta a confermare i progressi visti negli ultimi incontri. Ancora assente Marco Giordano, in fase di recupero, i rossoblù conteranno sulla leadership offensiva del play/guardia argentino Gianluca Frattoni, protagonista nelle ultime partite.
Sul fronte opposto, la Carver arriva con motivazioni extra: nei quarti di finale playoff dello scorso anno, infatti, l’Esperia eliminò a sorpresa i romani, vincendo a domicilio la decisiva “bella” grazie ai 25 punti di Riccardo Picciau.
Domenica sarà di scena anche la Klass Sennori, che nella nuova casa del PalAlbertoMura di Porto Torres affronterà la San Paolo Ostiense alle 15. La squadra sarda, ultima con soli 2 punti, cerca punti fondamentali per la salvezza; i laziali, quart’ultimi, rappresentano un avversario non proibitivo tra le mura amiche. Coach Gabriele Piras spera nel recupero del capitano Enrico Merella, assente nelle ultime gare, mentre la sosta natalizia ha permesso di integrare al meglio il nuovo acquisto Luca Sanna, proveniente dal Sant’Orsola Sassari.