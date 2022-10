In Sardegna torna la Serie A di calcio a 5. A Sestu è tutto pronto per il debutto casalingo del 360GG Monastir, che ospiterà il Petrarca per la seconda giornata di campionato. Dopo la sconfitta in trasferta contro la Feldi Eboli, la squadra di Diego Podda va a caccia dei primi punti stagionali davanti al proprio pubblico.

Serie A2. Alle 18 sarà invece il turno della Leonardo al PalaConi. I cagliaritani, dopo il successo di Aosta, proveranno a ripetersi in casa contro il Domus Bresso.

Serie B. Inizia oggi il campionato di Serie B. In campo quattro sarde su cinque. La Jasnagora sarà impegnata in trasferta contro il Cardano 91. Impegno esterno anche per il Sardinia Futsal contro l'Avis Isola, mentre il C'è Chi Ciak volerà a Morbegno per il match sul campo dell'MGM 2000. Match casalingo per l'Elmas, che riceve alle 15 il Pavia. Turno di riposo per il Sestu Città Mediterranea, che giocherà sabato prossimo contro il Fucsia Nizza.

Serie C1. Ha già preso il via la Serie C1, con l'anticipo di ieri che ha visto il Mogoro battere 7-2 il Serrenti. Oggi le altre gare: Alghero-Dym Sport, Oristanese-San Sebastiano Ussana, Villaspeciosa-ZB Iron Bridge, Futsal 4 Mori-Domus Chia, Ichnos Sassari-Città di Cagliari e Villasor-Villacidrese.

