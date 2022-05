Fine settimana in trasferta, per dieci equipaggi del canottaggio sardo. A Sabaudia, sul lago di Paola, atleti del Circolo Canottieri Sannio Bosa e della Società Canottieri Ichnusa di Cagliari sono tra i quasi novecento iscritti al al Meeting di Società Allievi/Cadetti Scuola Universitari PR3 II Master, aperto alle società del sud Italia (quello per il nord si svolge in contemporanea a San Giorgio a Nogaro).

Per il sodalizio cagliaritano una sola atleta, Violante Lama, in gara nel Quattro senza femminile misto assieme a Marta Ardissone, Chiara Sacco (DLF Chiusi) e Federica Romanelli (LNI Brindisi) e nel Singolo femminile.

Nove gli atleti bosani. Gli Allievi B2 Dario Sighel e Gaia Calaresu, impegnati nel singolo di categoria; gli Under 17 Ivan Canu e Davide Cinellu, attesi dal Doppio Under 18 e dal singolo; Ilaria Marras ed Eleonora Tanda, in gara nel singolo femminile categoria Over 17; Manuel Pinna e Alessandro Diana, al via nel Doppio maschile Over 17 e – nel caso di Pinna – anche nel singolo; infine il Cadetto Marco Vinci, iscritto nel singolo 7,20 Cadetti e singolo Cadetti.

Una seconda gara nazionale, il Meeting nazionale di Piediluco, richiamerà altri atleti sardi il prossimo fine settimana.

