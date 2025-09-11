Vittoria speciale ai campionati azzurri di Endurance Pony nel ricordo di chi non c’è più.

Quella di Francesca Maria Senette che, in sella a Burgesu, vince la categoria Elite sulla distanza di 9km, con Maria Salaris sul cavallo teddaus SesTue che vince il bronzo sulla Cen A Under 14 (distanza di 40 km) e con Giada Simula che in sella a Elighi conquista un altro bronzo nella categoria debuttanti under 14, sulla distanza di 20 km.

Le tre atlete hanno disputato i campionati nazionali di Endurance al Circolo Ippico del Vivaro a Rocca di Papa (Roma). Le amazzoni turritane, atlete dell' Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres e seguite dall'istruttore Costantino Sanna, dedicano le vittorie a Martina Berluti, la giovanissima amazzone scomparsa nel 2022 a seguito di una caduta da cavallo.

«Abbiamo mantenuto la promessa fatta a Martina, quella di portarle la medaglia d’oro e ci siamo riusciti», ha detto Costantino Sanna che allena le due atlete vincitrici della Endurance team del Golfo.

© Riproduzione riservata