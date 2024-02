Nelle gare di Eccellenza giocate nel pomeriggio, l'Ossese ha piegato il Barisardo per 2-0 con gol di Villa e Mainardi. Pari (0-0) fra San Teodoro e Iglesias.

Il Villasimius ha sconfitto la Villacidrese per 1-0 con rete di Camba che, sullo 0-0, ha fallito un rigore. Il Ghilarza infine ha piegato il Li Punti per 2-0: reti di Caddeo e Glino. L'Ilva è sempre in vetta con 11 punti di vantaggio sul Tempio.

