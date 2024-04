Un anticipo in Eccellenza, tre in Promozione questo pomeriggio in Sardegna.

In Eccellenza c'è grande attesa per Villacidrese-Sant’Elena (ore 15,30 campo Su Conventu-Santa Lucia a San Gavino).

Una sfida delicatissima per le due formazioni che hanno ancora qualche piccola speranza di agganciare i playout. Guai a chi perde.

Chi vince potrà continuare. Nel girone A di Promozione, in scena (ore 16) Orrolese-Castiadas e nel girone Sud, sempre con fischio d’inizio alle 16, si disputano Coghinas-Alghero e Posada-Siniscola. Il Castiadas in crisi ha assoluta necessità di far punti sul difficile campo di Orroli per conservare il secondo posto nel girone A dietro il quasi promosso Monastir.

