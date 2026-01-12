Sono stati 10 i punti che, le squadre Galluresi del campionato di Eccellenza, sono riuscite ad incamerare nella seconda giornata di ritorno. Gli stessi del I° turno dell'anno nuovo, ma con la differenza che lo scorso 4 Gennaio si era disputato un derby, quello tra Budduso' e Tempio , in cui si erano imposti i Buddusoini. Dunque, in una domenica senza sfide "fratricide", che comunque sono alle porte , in quanto sabato 17 saranno addirittura 2 le " Stragalluresi" (Calangianus-Ilvamaddalena e Santa Teresa - Tempio) si sono registrate 3 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

L'unica formazione ad essere riuscita a bissare la vittoria, è stata quella guidata da Ferruccio Terrosu , e lo ha fatto sfoderando, contro il Sant'Elena, quelle armi da" combattimento ",che rispondono al nome di cinismo, massima concentrazione ed opportunismo, che al termine dei 90 minuti si sono rivelate vincenti, e che valgono doppio perche' ottenuti contro una diretta concorrente per la salvezza. Con il successo Sambiagio e compagni oltre rafforzare la posizione in ambito play out ,scorgono da assai vicino la salvezza diretta, appaiando a quota 18 il Santa Teresa Gallura. Questi ultimi in vantaggio di 3 reti a Tortoli, sono stati ripresi , sul 3-3, in pieno recupero.

Passiamo all'Ilva , nuova e solitaria capolista con 32 punti: in vantaggio di due reti , ha contenuto con mestiere ed attenzione il ritorno del Lanusei, che dimezzate le distanze cercava con veemenza di raggiungere il pari. Per finire ci spostiamo sotto il " Limbara" inziando dal Tempio: per descrivere l'atmosfera che si respirava alla vigilia del confronto con la Nuorese ci viene in soccorso un illuminante detto Sardo : "O trùncad'o èssidi". Compatezza, spirito di squadra e volontà di mettersi alle spalle questo momento difficile e delicato hanno agito da volano per superare lo scoglio Nuorese e riprendere quota, sia in classifica che moralmente. Ora con l'aiuto di tutte le componenti, i "galletti" possono riprendere, con ancor più convinzione, il cammino sia per i traguardi in campionato che in Coppa Italia. Il Calangianus, per terminare, è stata l'unica, avendo perso con la Ferrini, a non aver incrementato la sua classifica. In ogni caso nell'ambiente giallorosso nessuno fa drammi, anche perché il meglio di sè la pattuglia Marini lo ha sempre offerto contro le big del campionato, e l'occasione per ribadirlo è davvero dietro l'angolo.

