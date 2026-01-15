Eccellenza, si gioca sabato: Ilva, Nuorese e Tempio in trasfertaAttesa per Ossese-Iri e Villasimius-Tortolì
Si giocano sabato le gare della 18esima giornata di Eccellenza. La capolista Ilvamaddalena sarà ospite del Calangianus, un campo difficile ma non impossibile per la squadra di La Maddalena che punta al ritorno immediato in Serie D.
Il calendario propone anche lo scontro diretto ad alta quota fra Ossese e Atletico Uri e la sfida Villasimius-Tortolì, con i padroni di casa di Sebastiano Pinna che devono assolutamente vincere per rilanciarsi in chiave salvezza.
In programma anche Buddusò-Nuorese, Carbonia-Sant'Elena, Ferrini-Iglesias, Lanuei-Taloro, e Santa Teresa-Tempio.