Alla vigilia della gara di ritorno dei playout di Eccellenza le parole di Fabio Levacovich risuonano con forza e orgoglio nei pressi del Buoncammino, dove domani alle 16 si giocherà Santa Teresa-Buddusò.

«Manca un ultimo sforzo, ma se ci dovessimo salvare potremo dire che nessuno ci ha regalato nulla», sottolinea il tecnico del Santa Teresa, che usa il condizionale, ma arriva all’ultimo atto della stagione forte del 3-1 maturato domenica al Borucca nella gara di andata.

Ed è da questo risultato che si ripartirà domani, nella consapevolezza che ci sarà comunque da lottare, a maggior ragione perché il Buddusò è obbligato a vincere con più di 2 gol di scarto: data la peggiore posizione in classifica a fine campionato, a parità di risultati e di reti subite dopo i tempi regolamentari a retrocedere, alla fine, sarebbero gli ospiti.

Tra i padroni di casa out Secci per squalifica; Siamparelli alle prese con problemi fisici, Gavagni da valutare. Terna tutta sassarese per il match del Buoncammino: dirige Rosanna Barabino, assistenti Andrea Nurra e Luigi Antonio Urtis.

© Riproduzione riservata