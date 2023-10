Villacidrese-Calangianus è l’anticipo di sabato della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Due formazioni in difficoltà desiderose di riscatto. I padroni di casa, guidati da Graziano Mannu, hanno appena un punto conquistato contro la Ferrini. Situazione ancora peggiore per gli ospiti che sono a quota zero. Nei giallorossi esordirà il nuovo tecnico Pasquale Malu che ha sostituito Alessandro Sassu.

Cinque gli anticipi in Promozione per la quarta giornata. Nel girone A si giocano sabato, alle 16, Arborea-Arbus e il derby Tortolì-Lanusei e, alle 19.30, Cus Cagliari-Gialeto.

Nel girone B, in scena, alle 16, Nuorese-Fonni e Santa Giusta-Ovodda.

© Riproduzione riservata