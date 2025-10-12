Eccellenza, quinta giornata: la Nuorese batte l’Iglesias e vola in vettaVincono Villasimius, Ilvamaddalena, Buddusò e Atletico Uri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è giocata oggi la quinta giornata del campionato di Eccellenza. La Nuorese supera l’Iglesias per 2-0 e si prende la vetta della classifica, confermando l’ottimo momento di forma.
A Settimo, il Villasimius di Antonio Prastaro si impone con un netto 3-0 sul Sant’Elena grazie alla doppietta di Saba e alla rete di Scioni. La formazione sarrabese si piazza così al terzo posto, alle spalle del Tempio.
Finisce in parità (1-1) il derby ogliastrino tra Tortolì e Lanusei: ospiti in vantaggio con Martins, pareggio dei padroni di casa firmato da Rarinca.
L’Ilvamaddalena supera di misura la Ferrini Cagliari grazie a una rete di De Cenco, su assist di Alvarez.
Successo interno anche per il Buddusò, che batte 1-0 il Santa Teresa con un gol di Balde.
Stesso risultato (1-0) per l’Atletico Uri, vittorioso contro il Calangianus con rete decisiva di Ricci.
Giocate ieri: Tempio-Carbonia 1-1 e Taloro Gavoi-Ossese 2-2.