Domenica alle ore 16, lo stadio Nino Manconi di Tempio Pausania, sarà teatro del big match della quarta giornata del campionato di Eccellenza. I protagonisti chiamati in causa saranno il Tempio di mister Mauro Giorico e il Monastir del tecnico Marcello Angheleddu. La squadra del Nord Sardegna arriva all'incontro con il bottino pieno di tre vittorie su tre gare giocate, mentre il Monastir con una vittoria e due pareggi. A fischiare il calcio d'inizio ci sarà il signor Gabriele Dascola di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Nicola Deriu di Oristano e Annamaria Sabiu di Carbonia.

Sarà dunque una partita complicata per la squadra biancoceleste del presidente Marco Carboni, che è consapevole di non poter sottovalutare l'avversario. E le parole del centrocampista argentino Santiago Nagüel mostrano tutta la determinazione del gruppo monastirese: «Stiamo preparando questo match nel migliore dei modi, mettendo il massimo della grinta e della fame, esattamente come abbiamo fatto per le scorse gare. Affronteremo la prima in classifica, nel loro campo e sarà sicuramente un incontro ricco di insidie, ma siamo pronti. Stiamo bene fisicamente anche se abbiamo avuto un inizio difficile. Sappiamo che tutto il campionato sarà complicato e che meritiamo qualche punto in più».

Il giocatore albiceleste è dunque convinto dei mezzi della propria compagine: unione e compattezza la fanno da padrone e, nonostante le tante new entry e i tanti saluti rispetto alla passata stagione, il Monastir continua a essere una delle squadre da tenere d'occhio. Anche quest'anno infatti, per quanto gli ostacoli da superare siano tanti, gli obiettivi sono ben chiari: puntare quanto più in alto possibile per raggiungere la categoria superiore, che sia con una promozione diretta o tramite playoff.

