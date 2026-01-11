Terzo risultato utile consecutivo per il Taloro di Mario Fadda: dopo i due ultimi successi esterni la squadra di Gavoi pareggia sul suo campo col Carbonia al termine di una gara combattuta e incerta sino alla fine.

I gol al 3' della ripresa di Boi del Carbonia e al 30' con l'argentino Malano, ultimo acquisto del Taloro. Un punto importante per la classifica col Taloro che ha dimostrato quantità e qualità di gioco. Buona anche la prestazione del Carbonia.

