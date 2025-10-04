Eccellenza, nell’anticipo della quarta giornata l’Iglesias piega l’Ilva e vola in testa alla classificaLe reti tutte nella ripresa
Nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Eccellenza, un’ottima Iglesias piega (3-0) l’Ilvamaddalena. Le reti tutte nella ripresa. La sblocca al 5’ Cancilieri. Al 24’ il raddoppio di Cappelli e al 29’ Salvi Costa firma il tris. Per almeno 24 ore la squadra di Giampaolo Murru occuperà la testa della classifica. Sono otto i punti dei rossoblù. L’Ilva resta ferma a cinque.
Domani le altre gare. Apre le danze alle 15 Villasimius-Tempio. Alle 16 Ferrini Cagliari-Atletico-Uri, Lanusei-Sant’Elena, Carbonia-Buddusò (a Narcao), Calangianus-Taloro, Santa Teresa-Nuorese e Ossese-Tortolì.