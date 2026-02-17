Aerei, nessun limite ai prezzi: per l’estate è rischio rincariAllarme di Federalberghi: compagnie libere di aumentare le tariffe per i turisti
Il taglio delle tariffe per i residenti apre la strada ai rincari per i turisti: nella nuova continuità manca un tetto massimo ai prezzi, gli albergatori lanciano l’allarme. Ryanair snobba l’Isola e lancia decine di rotte in tutta Italia.
Sul fronte della privatizzazione degli aeroporti, la settimana prossima c’è l’udienza decisiva in tribunale ma la Regione non ha ancora una posizione ufficiale, mentre in maggioranza ci sono diverse perplessità sull’operazione.
