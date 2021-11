Monastir e Arbus domani in campo alle 15 nel recupero della terza giornata di Eccellenza.

La partita si sarebbe dovuta giocare il 26 settembre, ma era stata rinviata per un improvviso lutto che aveva colpito la società padrona di casa. Sfida fra due squadre in ottima forma: il Monastir, con la vittoria in rimonta per 3-2 sull'Ossese di avantieri, ha ottenuto il terzo successo nelle ultime quattro giornate; di contro l'Arbus ha invece una striscia aperta di quattro vittorie consecutive. Gli ospiti sono la miglior difesa del torneo con quattro gol subiti, assieme al Ghilarza, e puntano in alto: dovessero imporsi anche domani consoliderebbero la quarta posizione, portandosi a -3 dal duo al secondo posto formato da Sant'Elena e Taloro Gavoi e a -5 dalla Ferrini capolista, entrando così di diritto nella lotta di vertice. Designato come arbitro Stefano Bogo della sezione di Oristano.

© Riproduzione riservata