In Eccellenza si sono giocate oggi due gare della 30esima giornata. L’Ilvamaddalena gioca a tennis contro il Bosa e si riprende la Serie D dopo appena una stagione. A Bonorva finisce 0 a 6. Con quattro giornate di anticipo i biancocelesti si assicurano il salto di categoria. La squadra di Carlo Cotroneo ha sbloccato il risultato al 25’ con Dominguez. Alla mezzora il raddoppio di Kiwobo. Il tris è opera di Touray al 43. Nella ripresa, dopo appena 4’ il poker di Facundo Maitini. Al 33’ c’è gloria pure per Tapparello. Al 35’ ancora a segno Facundo Maitini.

Il Bosa resta al terzultimo posto, a meno due dal quartultimo posto (occupato dal Carbonia).

Nell’altro incontro, l’Ossese ha battuto (1-2) in rimonta la Tharros e balza provvisoriamente in seconda posizione. La Tharros, invece, resta in zona playout.

Il tre aprile alle 15 si giocano Iglesias-Villacidrese e Tempio-Ferrini.

