È sicuramente il Villasimius la grande sorpresa del campionato di Eccellenza. La squadra del Sarrabus partita in sordina con l’obiettivo di una semplice salvezza, si ritrova in piena zona playoff a duecentosettanta minuti dal termine della stagione. Occupa la quarta posizione, a tre lunghezze dall’Ossese, seconda della classe, e con tre punti in più di Ferrini Cagliari e Ghilarza, appaiate in quinta posizione.

Ha già oltrepassato il record di punti nella categoria. Nella stagione 2007/2008, quando nelle fila dei sarrabesi c’erano giocatori del calibro dell’ex Tottenham Hotspur, Mauricio Taricco, i canarini sfiorano i playoff raccogliendo quaranta punti. Ora i punti in classifica sono ben cinquanta: un risultato storico per il piccolo paese di nemmeno 4mila abitanti.

Domenica scorsa il pareggio raggiunto nel finale contro l’Iglesias. «Un buon risultato», dice il tecnico Nicola Manunza, «che ci permette di tenere vivo un sogno. Siamo certamente la sorpresa a prescindere da come finirà. Entrare nelle prime sei posizione del massimo campionato regionale, essendo la nostra compagine pure una matricola, è qualcosa di straordinario. Cercheremo di dare il massimo in questo finale poi vedremo il piazzamento». Domenica prossima il Villasimius giocherà sul campo della capolista Ilva, già promossa in D, poi all’”Is Casas” arriverà la Tharros, ed infine la trasferta di Ghilarza.

