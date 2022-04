Nei recuperi di Eccellenza rilancio della Ferrini contro la Villacidrese (1-0), mentre Guspini e Monastir pareggiano 1-1. In Promozione, nel Girone B, finisce 2-0 Tortolì-Macomerese.

Eccellenza. Al “Polese” basta un gol di Matteo Argiolas al 65’ per dare i tre punti alla Ferrini, che si porta così a -3 dal Taloro Gavoi capolista (contro cui giocherà fra undici giorni) e ancora con una partita in meno, che recupererà il 27 col Sant’Elena. Match equilibrato nel primo tempo, l’espulsione diretta di Demontis a inizio ripresa costa cara alla Villacidrese che non riesce più a uscire e subisce la rete dell’1-0 su un colpo di testa del numero 7. Cagliaritani che si riprendono il quarto posto, scavalcando la Nuorese, ma puntano al vertice. Non basta invece il solito Yann Fangwa al Monastir, in dieci per tutta la ripresa, che subisce il pari di Fadda per un 1-1 che serve molto di più al Guspini. I biancorossi di Marco Piras agganciano così il Li Punti al quartultimo posto, che vale i playout.

Promozione. Sarà il Tortolì a sfidare la Tharros per andare in Eccellenza nelle ultime quattro giornate. La squadra di Alberto Piras vince 2-0 lo scontro diretto con la Macomerese, va a +4 sui rivali odierni e a due punti dalla capolista, che giocherà sabato a Tonara.

© Riproduzione riservata