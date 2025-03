Oggi previsioni, domani gioie o dolori. O anche la presa d'atto che nulla è cambiato. Sottolineando che la rima è istintiva e non studiata, andiamo al nocciolo della questione: sabato si giocheranno in Gallura due big match del campionato di Eccellenza che potrebbero avere importanti ripercussioni sul discorso playoff. Ci riferiamo a Budoni-Tempio e Calangianus-Monastir.

Il Budoni guida solitario la classifica con 65 punti: alle sue spalle il Monastir con 59, dunque attardato di 6 lunghezze. Il terzo posto è nelle mani del Tempio con 57, vale a dire a -2 dalla seconda. Il Calangianus prossimo avversario dell'undici di Angheleddu è settimo, dunque "estraneo" ai play sia di sopra che di sotto. I giallorossi, come si è visto, non hanno alcun assillo ma ciò nonostante vestiranno panni assai significativi: saranno ago della bilancia per altre concorrenti.

Sono soprattutto gli azzurri del Tempio a nutrire grosse speranze che al "Signora Chiara" Putzu e soci ottengano il massimo. A loro volta il compito che li attende non è certamente dei più facili: dovrebbero battere nel loro "fortino" gli uomini di Cerbone, che non vorranno perdere proprio ora l'imbattibilità casalinga costellata da 13 successi su 13 partite. Inoltre vorranno "vendicarsi" con chi ha inflitto loro, nel derby di andata, l'unica sconfitta sin qui subita.

Rimanendo in casa Budoni c'è da aggiungere all’elenco un'altra situazione che potrebbe verificarsi: una sconfitta casalinga accompagnata da un successo del Monastir ai piedi del "Limbara". A quel punto si spalancherebbero nuovi scenari anche nella lotta per il primo posto: i biancoblù si porterebbero a soli 3 punti dalla vetta. Giusto e doveroso, sportivamente parlando, è fare un toto-pronostico "gradito" al Monastir: in questo caso la scelta ricade solo sul termine vittoria. Con i 3 punti l'esito della "Stragallurese mare monti" servirebbe soltanto o per riconfermare l'attuale situazione o addirittura essere autorizzati a sognare ancora più in grande. Il toto-pronostico termina qui. La parola passa al campo.

