Si gioca di sabato il prossimo turno del campionato di Eccellenza.

La ventisettesima giornata di campionato propone lo scontro Budoni-Tempio, primo e terzo in classifica con la capolista che ha un vantaggio di otto punti sui galletti a sette turni dalla fine. Il Monastir secondo, a sei punti dal Budoni, affronta la difficile trasferta di Calangianus. Per la squadra campidanese la vittoria è d'obbligo per sperare ancora nel miracolo della promozione diretta.

La giornata di sabato propone anche Alghero-Carbonia (scontro fra ex grandi del calcio sardo), Ferrini-Ghilarza, Igesias-Nuorese, Li Punti-Villasimius, Ossese-San Teodoro e Taloro-Barsardo.

