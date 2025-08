Un altro altro arrivo al Tortolì in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Alla corte di mister Tore Mereu arriva Abdel El Marrakchi, classe 2000 di origine marocchina, con cittadinanza spagnola. Calciatore polivalente, viene impiegato principalmente su entrambe le fasce ma anche come braccetto nel reparto arretrato, nonché da mezzala a centrocampo.

Dotato di un’ottima tecnica con entrambi i piedi, Abdel ha disputato le ultime due stagioni nel Girone B di Promozione: la prima ad Abbasanta e la seconda a Ovodda, mostrandosi come uno dei migliori interpreti del campionato ed essendo decisivo per le salvezze delle due compagini. In passato ha giocato invece in terra iberica con le maglie di El Raal e Villa Fortuna in quinta divisione.

Ora la nuova sfida con la maglia rossoblù nel prossimo campionato di Eccellenza. Lunedì l'avvio della preparazione della squadra al campo Fra Locci.

