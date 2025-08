Due medaglie ai Mondiali di basket in carrozzina 3x3 per due giocatori in forza alla Dinamo Lab. Nella manifestazione che si è svolta in Sudafrica, ara Revuelta ha vinto l'argento con la nazionale spagnola. Revuelta, arrivata l'estate scorsa a Sassari, ha rinnovato il contratto in giugno.

Medaglia di bronzo con la Polonia per Dominik Mosler, altro giocatore della Dinamo Lab. Nella stagione passata il polacco è stato spesso tra i migliori realizzatori della squadra allenata da Foden.

Anche Dominik Mosler è stato confermato e fa parte del roster 2025/26.

