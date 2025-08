Il mercato è decollato (sebbene al momento la dirigenza non gradisce fornire i dettagli) ma il Carbonia al momento gioca un'altra gara: quella contro il tempo per avere già pronto per la preparazione di agosto il manto erboso del comunale Zoboli.

Al momento è ancora in condizioni critiche, sebbene non devastanti come nella seconda metà di luglio. Il Comune ha rasato l'erba e ha iniziato a innaffiare il manto che sino a pochi giorni fa era quasi una giungla.

La mancata cura a partire dalla seconda metà di giugno (nella delicata fase di passaggio di consegne fra la vecchia e la nuova dirigenza del club) ha peggiorato una situazione che di solito è sempre stata critica (in particolare nei mesi piovosi), ma mai disperata. Tuttavia il Comune ha garantito lo stanziamento di fondi e un'attenzione particolare e immediata per ripristinare vaste zona dove il tappeto erboso si è seccato completamente.

Entro pochi giorni la squadra che il nuovo ds Sebastian Puddu sta allestendo di concerto con il nuovo allenatore Graziano Mannu inizierà la preparazione in vista della prossima stagione in Eccellenza, ma allo stato attuale è mistero se si potrà utilizzare subito, cioè entro la prima decade di agosto, il manto dello Zoboli. E difatti gli stage delle giovanili sono stati organizzati a Villaperuccio. Valutazioni che la dirigenza porterà a compimento entro questa settimana. Non sembra invece in discussione il fatto che il Carbonia, nel corso poi della stagione, potrà usare lo Zoboli.

