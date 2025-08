L’Esperia Cagliari apre ufficialmente la sua campagna acquisti annunciando l’ingaggio della guardia argentina Gianluca Frattoni, primo volto nuovo in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Classe 2004, originario di Santa Fe ma di formazione cestistica italiana, Frattoni andrà a comporre una coppia tutta sudamericana sul perimetro rossoblù insieme al confermato Marco Giordano, con cui condivide passaporto e talento offensivo.

Fisicità, energia e duttilità: queste le caratteristiche principali del neo acquisto, reduce da una stagione solida in Serie B Nazionale con il Golfo Piombino. Per lui 30 presenze, 6,8 punti, 2,5 rimbalzi e 2,3 assist di media in 21 minuti a partita. Cresciuto tra Virtus Molfetta (C Gold) e Sant’Antimo (C e B), Frattoni ha vissuto anche un’esperienza in Serie A2 con la Real Sebastiani Rieti, prima di vestire la maglia di San Severo e approdare a Piombino.

L’ufficialità del suo arrivo consolida ulteriormente un reparto esterni quasi al completo: oltre a Giordano (che però potrebbe saltare il primo mese per un intervento al ginocchio) e allo stesso Frattoni, faranno parte del gruppo anche Massimo Potì e i confermati Picciau, Locci e Cabriolu.

Ora il focus si sposta sul reparto lunghi, dove le uscite di Edoardo Maresca e Riccardo Bartolozzi impongono almeno due innesti. Iba Thiam è vicino alla conferma, mentre tra i profili valutati con maggiore attenzione figura Ivan Morgillo, esperto ala/pivot affrontato nei playoff della scorsa stagione con la Vigor Matelica.

