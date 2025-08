Arriva dalla Lombardia il nuovo difensore centrale del Monastir: Cortinovis, classe ‘99, si unisce alla rosa di Marcello Angheleddu per la stagione appena cominciata. Per lui è la prima volta in una squadra sarda, ma in Serie D ha una lunga esperienza con quasi 150 presenze.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, Cortinovis ha poi giocato con Pro Sesto, Modena, Borgosesia, Brusaporto, Virtus Bergamo e Villa Valle. Con il Modena, nella stagione 2018-2019, Cortinovis ha vinto i play-off di Serie D, con la promozione in C dei canarini.

«La mia compagna è di Cagliari, c’è sempre stata da parte mia l’intenzione di venire a giocare in Sardegna oltre che in vacanza», segnala Cortinovis.

«L’ambiente lo conoscevo già, avevo seguito il Monastir nella scorsa stagione e avevo visto le partite in casa nei play-off: è stato bello, poi è arrivata la chiamata che è stata la ciliegina sulla torta. Ho giocato in diversi altri gironi di Serie D, questo per me sarà nuovo e dovrà essere uno stimolo in più andare a giocare in certi stadi e in certe piazze. Non mi spaventa: già dai primi giorni ho visto che c’è un bel gruppo e che c’è voglia di lavorare con lo staff guidato da Marcello Angheleddu. Saremo una squadra tosta e difficile da affrontare, ma lo diventeremo ancor di più con tanto lavoro giorno dopo giorno: la nostra forza dovrà essere l’unione di squadra, tutte le volte che ho visto che c’è stata ha permesso di raggiungere i traguardi cercati».

