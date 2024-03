Dopo le gare di mercoledì scorso, l'Eccellenza torna in campo domani alle 15 col calendario al completo. In programma la decina giornata di ritorno. La capolista Ilvamaddalena ospita il Carbonia contro un avversario finito nei bassifondi della classifica. I maddalenini devono far punti per conservare il suo vantaggio in vetta; il Carbonia per salvarsi.

L'Ossese ospita l'Iglesias mentre il Villasimius attende la visita del Barisardo con l'obiettivo di allungare la serie positiva che l'ha rilanciata al terzo posto. In programma anche la sfida d'alta quota tra Ghilarza e Tempio.

Partita interna anche per l’Ossese, seconda della classe a meno dieci dalla vetta. I bianconeri affrontano un Iglesias in gran salute che punta ad inserirsi nella zona playoff. Sfida delicatissima in chiave spareggi promozione quella tra Ghilarza e Tempio. La Ferrini ospita il Sant'Elena disperato . La squadra quartese deve far punti per sperare ancora nella salvezza. La giornata propone anche San Teodoro-Li punti Taloro-Bosa e Calangianus Tharros.

