Gran parte della corsa per la Serie D in Eccellenza si definirà nel prossimo turno: è in programma Tempio-Ilvamaddalena, seconda contro prima. All'andata è finita 0-0, adesso le due squadre ci arrivano forti di altrettante vittorie larghe.

Goleade. La corsa dell'Ilva, che nel turno infrasettimanale di Eccellenza mercoledì scorso aveva perso col Li Punti, è ripresa in grande stile. Ieri per i maddalenini 3-0 al Carbonia, che conferma il +11 in classifica sulla seconda. Ma anche il Tempio vice capolista fa la voce grossa, passando 2-5 a Ghilarza per tenere viva la speranza di una rimonta, considerato che ha anche una partita da recuperare (col Bosa, non disputata mercoledì scorso per maltempo e in attesa della data del recupero). Un eurogol di Scioni dà un fondamentale 1-0 alla Ferrini sul Sant'Elena, che ci prova fino all'ultimo con diverse occasioni allo scadere, per tre punti preziosissimi nella corsa playoff visto che - oltre al Villasimius 0-1 col Barisardo - perde anche l'Ossese sorpresa al 93' dall'Iglesias per 1-2. La classifica ora dice Tempio 46, Ferrini 45, Ossese 44, Villasimius 43 e Ghilarza 41. Ossese e Villasimius devono ancora fermarsi per il turno di riposo, lo faranno nelle prossime due giornate.

In difficoltà. In coda si stanno staccando le ultime quattro, col rischio che non si facciano i playout per eccesso di distacco: saltano con più di sei punti fra quartultima e quintultima. L'1-0 del Calangianus sulla Tharros porta a +9 il vantaggio sul Bosa battuto 1-0 a Gavoi dal Taloro, 31 a 22: finisse così il campionato sarebbero i rossoblù retrocessi direttamente con Carbonia (21 punti), Villacidrese (17, ferma nel weekend per il turno di riposo) e Sant'Elena (17). Fra San Teodoro e Li Punti un 1-1 che non sposta granché in classifica, con le due squadre ormai vicine al traguardo salvezza.

© Riproduzione riservata