Uno scatto in avanti verso l’esperienza. Perché tale (e tanta) è la virtù che porta in dote Marco Cossu, 60 anni, ufficialmente nuovo allenatore del Tortolì. Navigato quanto basta per portare entusiasmo in una piazza che cova sogni e speranze in vista della seconda stagione in Eccellenza. Cossu è reduce da una lunga esperienza nello staff di Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, con cui ha condiviso il lavoro in diversi club, fra cui l’Avellino, la Spal e la stessa squadra rossoblù in qualità di collaboratore tecnico.

Nel Cagliari, Cossu ha allenato l’Under 17. In precedenza ha guidato Porto Corallo, Sanluri, Monteponi Iglesias e Assemini.

«Tortolì è un club importante. È la piazza che volevo trovare per riprendere con il calcio dei dilettanti, dopo dieci anni tra i professionisti. La società è ambiziosa e che creare valore, consentendo ai ragazzi del territorio di ritagliarsi uno spazio importante». Sono queste le prime parole di Cossu, appena dopo la firma sul contratto con il club presieduto da Antonio Manca.

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