Il Sant’Elena ha deciso di esonerare l’allenatore Tonio Madau. La decisione è arrivata domenica scorsa, all’indomani della sconfitta di sabato scorso contro l’Ossese. «Non è stata una scelta facile», ha dichiarato il patron Luca Meloni, «ma c’era la necessità di dare una scossa alla squadra. Non si possono cambiare venti giocatori, quindi abbiamo scelto di intervenire sulla panchina. Ringraziamo mister Madau per l’impegno e la professionalità dimostrati».

Si tratta della seconda panchina che salta in Eccellenza dopo quella dell’Ossese, dove Carlo Cotroneo ha preso il posto di Giacomo Demartis. Dopo sette giornate, il Sant’Elena si trova all’ultimo posto in classifica con tre punti, frutto di altrettanti pareggi. La formazione biancoverde ha iniziato la stagione in ritardo: solo ad agosto è arrivata l’ufficialità del ripescaggio in Eccellenza, dopo la sconfitta nella finale playoff di Promozione contro il Tortolì.

Ora la dirigenza è al lavoro per individuare il nuovo tecnico. Tra i candidati circolano i nomi di Paolo Busanca e Franco Giordano, ma non è esclusa una sorpresa: potrebbe arrivare un giovane allenatore emergente. Domenica prossima il Sant’Elena sarà impegnato al Monteponi contro l’Iglesias.

