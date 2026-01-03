Per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, che è anche la prima sfida del nuovo anno e uno scontro salvezza in piena regola, il Santa Teresa chiama a raccolta il suo pubblico.

Domani allo stadio Buoncammino arriva il Sant’Elena Quartu ultimo della classe, e la squadra di Fabio Levacovich non intende fallire l’occasione per centrare un risultato che potrebbe valere il balzo fuori dalla zona playout. Archiviata la pausa natalizia, i galluresi sono tornati ad allenarsi nella consapevolezza che domani inizierà un altro torneo.

Chiuso il girone d’andata con due vittorie e 14 punti in classifica, e sfatato il tabù dello stadio di casa con la vittoria ai danni dell’Atletico Uri (prima in campionato al Buoncammino), il Santa Teresa ripartirà, però, forte degli ultimi risultati e dei neo acquisti Simone Saiu e Kaspars Svārups, due giocatori esperti arrivati a dicembre per rinforzare il reparto avanzato dei biancocelesti e compensare partenze e infortuni. E di una ritrovata determinazione, che abbinata alla svolta tattica potrebbe fare la differenza nel raggiungimento dell’obiettivo.

Squadre in campo per il fischio d’inizio alle 14.30: la gara sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore, assistenti Mirko Pili e Nicola Deriu della sezione di Oristano.

