Eccellenza, il Santa Teresa riparte dal BuoncamminoNello scontro diretto col Sant’Elena Quartu in palio punti pesanti per la salvezza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, che è anche la prima sfida del nuovo anno e uno scontro salvezza in piena regola, il Santa Teresa chiama a raccolta il suo pubblico.
Domani allo stadio Buoncammino arriva il Sant’Elena Quartu ultimo della classe, e la squadra di Fabio Levacovich non intende fallire l’occasione per centrare un risultato che potrebbe valere il balzo fuori dalla zona playout. Archiviata la pausa natalizia, i galluresi sono tornati ad allenarsi nella consapevolezza che domani inizierà un altro torneo.
Chiuso il girone d’andata con due vittorie e 14 punti in classifica, e sfatato il tabù dello stadio di casa con la vittoria ai danni dell’Atletico Uri (prima in campionato al Buoncammino), il Santa Teresa ripartirà, però, forte degli ultimi risultati e dei neo acquisti Simone Saiu e Kaspars Svārups, due giocatori esperti arrivati a dicembre per rinforzare il reparto avanzato dei biancocelesti e compensare partenze e infortuni. E di una ritrovata determinazione, che abbinata alla svolta tattica potrebbe fare la differenza nel raggiungimento dell’obiettivo.
Squadre in campo per il fischio d’inizio alle 14.30: la gara sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore, assistenti Mirko Pili e Nicola Deriu della sezione di Oristano.