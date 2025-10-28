Il messaggio di Celestino Ciarolu è chiaro. «Vogliamo passare il turno, ci teniamo sia per il morale sia per regalare una gioia ai nostri tifosi», dice l’allenatore del Santa Teresa, impegnato domani allo stadio Buoncammino, partire dalle 15, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Tempio.

“Dal canto nostro daremo tutto, poi – aggiunge l’ex attaccante – il campo darà la sua risposta». La sconfitta casalinga della 7ª giornata del campionato di Eccellenza subita dal Carbonia può essere riscattata subito con un risultato che varrebbe la conquista della semifinale di Coppa Italia, competizione nella quale il Santa Teresa ha già eliminato l’Ilvamaddalena.

All’andata al Nino Manconi di Tempio Pausania finì 1-1, con i biancocelesti in vantaggio al 21’ del primo tempo con Nicolò Sanna “riacciuffati” a pochi minuti dal triplice fischio da Samuele Spano. A differenza del Santa Teresa, in campionato all’ultimo turno il Tempio ha vinto contro il Lanusei, e in classifica occupa i piani alti. Ma la Coppa Italia – si sa – è un’altra storia.

© Riproduzione riservata