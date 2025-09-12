Calcio regionale
12 settembre 2025 alle 16:04aggiornato il 12 settembre 2025 alle 16:04
Eccellenza, il Santa Teresa acquista il difensore centrale francese ZakariaNuovo acquisto in vista del debutto in campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo acquisto del Santa Teresa in vista del debutto in campionato domenica sul campo del Sant'Elena.
La società gallurese ha trovato l'accordo col francese Ouzzani Zakaria, classe 2002, difensore centrale.
In un comunicato la società presenta le sue credenziali: «Potenza, intelligenza tattica e solidità nei duelli lo rendono un profilo di valore, capace di guidare la difesa e adattarsi anche come terzino destro».
© Riproduzione riservata