Nuovo acquisto del Santa Teresa in vista del debutto in campionato domenica sul campo del Sant'Elena.

La società gallurese ha trovato l'accordo col francese Ouzzani Zakaria, classe 2002, difensore centrale.

In un comunicato la società presenta le sue credenziali: «Potenza, intelligenza tattica e solidità nei duelli lo rendono un profilo di valore, capace di guidare la difesa e adattarsi anche come terzino destro».

