Il recupero della terza giornata di Eccellenza se lo aggiudica il Monastir, che batte 1-0 l'Arbus e sale a 13 punti in classifica. Pomeriggio complicato per gli ospiti, che chiudono in otto con ben tre espulsioni.

L'incontro si decide a metà primo tempo, quando al tiro di Mossa si oppone Kamana con la mano: rigore e giallo. Dal dischetto trasforma Fantasia, nonostante Cardoso intuisca l'angolo. A inizio ripresa un errore difensivo favorisce Fangwa, che salta il portiere ma prende il palo a porta vuota da posizione defilata.

FINALE CONVULSO – L'Arbus vede rosso tre volte in un quarto d'ora. Al 71' secondo giallo per Atzori, dopo un fallo a centrocampo. All'83' l'assistente richiama l'arbitro (Stefano Bogo di Oristano) per cacciare Kamana, rosso diretto per proteste pur essendo già ammonito, con il difensore che applaude il direttore di gara dopo il provvedimento e rischia una sanzione pesante. Due minuti più tardi dice qualcosa di troppo anche Grosso, terzo espulso negli ospiti.

L'Arbus interrompe una serie di quattro vittorie consecutive e domenica sarà decimato col Castiadas, il Monastir prosegue la sua risalita.

