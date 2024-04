A tre giornate dal termine del campionato di Eccellenza, è sempre Gianluigi Illario il migliore calciatore giudicato dagli allenatori. Sta per giungere al termine la terza edizione del progetto ideato da L’Unione Sarda con la collaborazione della Figc che nel gran galà di fine anno consegnerà i premi. Il giocatore dell’Iglesias domenica scorsa ha ottenuto il 20esimo voto.

A premiarlo tra i tre migliori della sua squadra il tecnico del Villasimius, Nicola Manunza. Illario è stato protagonista nell'azione gol del momentaneo vantaggio dei rossoblù servendo un assist (colpo di tacco) all’attaccante Capellino. Da qui alla fine i voti a disposizione del figlio d'arte, il padre è Riccardo ex Palermo, sono solo due in quanto l’Iglesias domenica prossima osserverà il turno di riposo.

Potrebbe, quindi, approfittarne il centrocampista del Carbonia, Andrea Porcheddu che ha collezionato il diciannovesimo punto. Nella delicatissima sfida salvezza del “Signora Chiara” contro il Calangianus, il calciatore biancoblù ha segnato la rete del definitivo due a due. Un giocatore sicuramente sprecato per la categoria.

Sono rimasti a diciotto punti Michele Fadda del Sant’Elena e Michele Suella della Villacidrese. Quartesi (devono ancora riposare) e squadra del Medio campidano, penultimi e ultima, potrebbero già domenica salutare l’Eccellenza. A quota diciassette punti, Mauricio Bringas (Iglesias) è stato raggiunto dall’esterno dell’Ossese, Mattia Gueli.

Sono sei, invece, le partite che mancano alla chiusura dei giochi del campionato di Promozione. E per l’assegnazione del titolo di migliore c’è ancora grande incertezza. Nel girone A, rallenta la corsa di Nicolò Agostinelli del Guspini, che non ha inciso nel match interno con l’Arborea, raggiunto dal centrocampista del Selargius, Stanislao Lepore che, grazie al voto del tecnico del Pirri, Paolo Busanca, è balzato anche lui a sedici. I due sono tallonati, a distanza di un voto, da Giacomo Chessa del Castiadas e da Daniele Bratzu e Gianluca Marongiu del Villamassargia. A quattordici, Francesco Tumatis dell’Atletico Cagliari e Claudio Fiori del Cus Cagliari trovano Buba Darboe (Pirri), Alex Tomasi (Gonnosfanadiga), Daniele Pilosu (Guspini), Nacho Prieto (Idolo) e Fabio Argiolas (Selargius).

Nel girone B, si prende la prima piazza il centrocampista dell’Alghero, Stefano Mereu. Classe 1987, Mereu ha conquistato il 20esimo punto. Dopo la vittoria del campionato di Prima categoria nella scorsa stagione, sta cercando insieme ai suoi compagni di conquistare la seconda promozione di fila. L’Alghero è a due punti dalla Nuorese. Mereu, che con l’Alghero aveva giocato anche in Lega Pro, risulta sempre incisivo. Il calciatore ex Latte Dolce, Stintino e Fertilia ha staccato Emanuele Fini dello Stintino, rimasto fermo a quota diciannove. Con diciotto preferenze Joel Baraye, compagno di squadra di Mereu, ha agganciato l’attaccante del Lanteri Sassari, Andrea Usai. Diciassette voti per Ezequiel Franchi, sempre in forza all’Alghero e autore della prima rete contro il Coghinas, e Davide Baratteli del Tuttavista.

