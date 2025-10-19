Si è giocata oggi la sesta giornata di andata del campionato di Eccellenza.

Pareggio per 2-2 nella sfida di cartello tra Carbonia e capolista Nuorese. Gli ospiti sbloccano il match al 5’ con Manca su rigore. Al 26’ arriva il pareggio di Porcheddu e al 38’ il sorpasso firmato Pavone. Nella ripresa, al 26’, Caggiu realizza il definitivo 2-2.

Parità anche nell’altra super sfida, quella tra Ossese e Tempio, terminata 1-1. I gol arrivano entrambi nella ripresa: Mascia segna per i bianconeri, Spano risponde per i galletti.

Pokerissimo (5-2) del Lanusei contro il Buddusò e aggancia il Tempio al secondo posto in classifica. Per i padroni di casa vanno a segno Trindade (doppietta), Usai, Mereu e Doneddu; per gli ospiti, reti di Devaddis e Balde.

L’Ilvamaddalena si impone 2-0 sull’Atletico Uri. Caio Piassi sblocca al 37’, mentre Alvarez chiude i conti al 42’ della ripresa.

Torna al successo l’Iglesias, che supera 2-1 il Taloro Gavoi. Abbruzzi e Alvarenga firmano i gol decisivi per la squadra di Giampaolo Murru, in mezzo il momentaneo pareggio di Santori per i gavoesi.

Colpo esterno del Tortolì, che a Cagliari batte 0-1 la Ferrini grazie alla rete di Rarinca.

Primo successo stagionale per il Santa Teresa, che espugna il campo del Villasimius con un secco 0-2. Le reti, entrambe nella ripresa, portano la firma di Ziani e Zupel.

Al “Signora Chiara” di Calangianus finisce 1-1 tra la squadra di Simone Marini e il Sant’Elena. Quartesi in vantaggio con D’Agostino, poi il pareggio di Sanchez.

© Riproduzione riservata