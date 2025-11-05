Eccellenza, il 12 e il 26 novembre le semifinali di Coppa ItaliaIn campo Villasimius-Iglesias e Atletico Uri-Tempio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mese di novembre con la Coppa Italia di Eccellenza. Si giocano le due semifinali, il 12 novembre Villasimius-Iglesias; il 26 novembre le gare di ritorno. Le due vincitrici disputeranno la finale per l'assegnazione della Coppa regionale.
La vincitrice parteciperà poi alla fase nazionale: l'undici e il 18 febbraio 2026 si giocheranno le gare di andata e ritorno degli ottavi di finale.
La squadra sarda incontrerà una laziale. Da ricordare che la vincitrice della fase nazionale della Coppa di Eccellenza, avrà un posto nel prossimo campionato di Serie D.