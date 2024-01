Oggi alle 15 si chiude il girone d'andata di Eccellenza, col recupero (parziale) di Ferrini-Ilvamaddalena. La partita della diciassettesima giornata era regolarmente cominciata il 23 dicembre, ma al 34' l'arbitro Marco Burattini l'aveva sospesa sullo 0-0 per il forte vento. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per gli ospiti, possibile modificare le squadre rispetto a undici giorni fa. Si tratta del big match che apre il 2024 di calcio regionale, con l'Ilva (capolista con undici vittorie e quattro pareggi, +6 sul Tempio e +7 proprio sulla Ferrini) che negli scorsi giorni ha riaccolto il bomber argentino Blas Tapparello già protagonista della promozione in Serie D nel 2021-2022.

L'attesa. «Le partite non si preparano in questa maniera, è la prima volta che mi succede ma è l'imprevedibilità del calcio», il pensiero di Sebastiano Pinna, allenatore della Ferrini, sul recupero inserito in mezzo alle feste. «Da allenatore non mi sono mai trovato a gestire la gara con due giorni liberi e la rifinitura. Noi siamo dilettanti, affrontiamo una squadra che comunque ha giocatori che fanno calcio in modo quasi professionistico». I cagliaritani sabato andranno a San Teodoro, mentre l'Ilva ha chiesto e ottenuto lo slittamento a domenica della partita in casa dell'Ossese.

