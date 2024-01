Non vuole lasciare nulla al caso. L'Ilvamaddalena si rafforza ulteriormente per tornare subito in Serie D dopo la retrocessione dell'ultima stagione.

La società ha riportato a casa il super bomber argentino Blas Sante Tapparello che due anni fa segnò 22 reti con la squadra sarda, passando poi al Cuoiopelli dove ha segnato 222 gol e poi al Cittanova dove ha fatto centro in questa prima fase della stagione, altri 12 gol.

Un giocatore, insomma, che fa sempre tanti gol.

L'allenatore Carlo Cotroneo potrebbe utilizzarlo già mercoledì nel recupero sul campo della Ferrini.

