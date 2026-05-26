Entrano nel vivo i playoff del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Nei due gironi si è infatti arrivati al momento decisivo della stagione. Al sud hanno preso il via le semifinali; al Nord, invece, si è definito il quadro delle squadre che prenderanno parte alla Final Four.

Sud. Gara 1 è favorevole alle due compagini impegnate in casa. Il Serramanna, che ha chiuso la regular season in prima posizione, batte l’Azzurra Oristano per 73-58. Padroni di casa sempre avanti nel corso dei 40’. Caredda e compagni, infatti, chiudono sul +6 il primo quarto (16-10 al 10’) e, prima dell’intervallo, portano il loro vantaggio in doppia cifra (38-22 al 20’). In avvio di ripresa gli oristanesi accorciano fino al -9 (52-43 al 30’), prima del nuovo break del quintetto di casa che, di fatto, chiude il match sul +15 del 40’. Miglior realizzatore della sfida è Lilliu, dell’Azzurra, con 20 punti. Nell’altro match di semifinale, il CUS Cagliari si impone per 63-49 contro il Condor Monserrato. Universitari che partono forte, con il 19-9 del 10’. All’intervallo il parziale è di 31-20 e a fine terzo quarto arriva a +14 (50-36 al 30’), consolidato poi nell’ultima frazione di gioco. Top scorer è Locci, del Condor, con 18 punti. Le due serie torneranno in campo tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, a campi invertiti, per gara 2.

Nord. La Mercede Alghero è l’ultima squadra che si qualifica alla Final Four, in programma a Sorso il prossimo weekend. In palio ci sarà la promozione in Divisione Regionale 1. I catalani superano la S. Elene in gara 3 per 56-50 e raggiungono Sennori, Olimpia Olbia e Masters Sassari. Partita dura e combattuta, con la Mercede che la spunta. Sabato le due partite di semifinale. Alle 17.30 scenderanno in campo Mercede Alghero e Masters Sassari; a seguire Sennori e Olimpia Olbia.

© Riproduzione riservata