Nove gli anticipi in programma sabato tra Eccellenza e Promozione. Quattro nel massimo campionato regionale, validi per l’ottava giornata di ritorno. In scena, alle 15, Taloro-Tempio e, alle 16, Ilvamaddalena-Sant’Elena, Ferrini Cagliari-Tharros e Bosa-Carbonia (a Bonorva). E’ sfida a distanza tra tre delle prime quattro squadre della classifica. La capolista Ilva ha il favore del pronostico contro il Sant’Elena, penultimo che però venderà cara la pelle. Trasferta ostica per il Tempio, a Gavoi contro i rossoblù che devo far punti per allontanarsi dalla zona playout. Turno impegnativo anche per la Ferrini contro una Tharros in salute. Punti in palio pesanti in chiave salvezza nel match di Bonorva.

Domenica, alle 15, le altre gare: Ghilarza-Li Punti, Ossese-Barisardo, San Teodoro-Iglesias e Villasimius-Villacidrese.

Tre gli anticipi nel girone A di Promozione, validi per la quinta giornata di ritorno. Sono, alle 15, Castiadas-Arbus, Cus Cagliari-Pirri e Idolo-Lanusei.

Domenica (ore 15) Arborea-Gonnosfanadiga, Atletico Cagliari-Gialeto, Tortolì-Verde Isola, Guspini-Selargius, Orrolese-Monastir e Terralba-Villamassargia.

Due incontri sabato nel girone B. Alle 15, Alghero-Usinese e Abbasanta-Macomerese. Domenica, alle 15, si chiude la giornata con Nuorese-Siniscola, Bonorva-Lanteri, Coghinas-Stintino, Porto Torres-Tuttavista, Posada-Ovodda, Santa Giusta-Luogosanto e Sennori-Fonni.

