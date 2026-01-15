In occasione della terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, anche la prima del 2026 ad essere disputata di sabato, spiccano due derby tra squadre della Gallura. Non saranno propriamente degli autentici testa-coda, ma i punti che separono l'una dall'altra, non sono pochi : 10 in un caso, 12 nell'altro. Nel primo il Calangianus (22), affronta l'Ilvamaddalena (32), fresca prima in classifica: i giallorossi giocano in casa, ed è proprio al "Signora Chiara" che recentemente sono cadute teste eccellenti, prima la Nuorese e poi l'Iglesias. Sgombrato il campo sul fatto che la pattuglia Marini voglia ora indossare i simbolici panni di "castigagrandi", rimane però concreta l'esigenza di provare a conquistare punti, per scalare la classifica e raggiungere prima possibile la quota salvezza.

Sono invece distanziati di 12 punti il Santa Teresa Gallura (18) dal Tempio (30) : l'undici di Levacovich fra fine girone di andata e inizio di quello di ritorno si è risollevato alla grande, collezionando sia in casa che in trasferta ottimi risultati. Nello stesso periodo, al contrario , i "galletti" guidati da Cantara sono incappati in una fase negativa , che solo domenica scorsa, con la vittoria sulla Nuorese, sembra essersi arrestata. A rimanere "estraneo" da questo contesto fratricida è il Buddusò, che in casa affronterà però una Nuorese che certamente si presenterà al "Borucca" determinata a cancellare il passo falso di Tempio. Andando a rivedere gli esiti delle "Stragalluresi" disputate all'andata , emerge l'ottimo cammino della capolista guidata da Acciaro: 3 sono state le vittorie accompagnate da un pari, per un totale di 10 punti. Con 3 successi sul terreno amico e una sconfitta ( a La Maddalena), il Tempio raggiunge quota 9. Due vittorie ed altrettante sconfitte, per un totale di 6, hanno costellato il percorso derbistico del Calangianus. Il Buddusò ha vinto una sola volta a spese del Santa Teresa dunque 3, ma può metterne a bilancio ulteriori 3, avendo vinto (alla Ia giornata) , il derby di ritorno col Tempio. Per quanto riguarda il Santa Teresa l'attivo è di un solo punto, frutto del pari a La Maddalena.

© Riproduzione riservata