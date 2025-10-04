Doppio arrivo al Tortolì. La società ha raggiunto l'accordo con gli argentini Jeremias Delpiccolo e Federico Moreno. Il primo è un difensore centrale classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Newell's Old Boys dove ha giocato fino all'Under 20 per poi arrivare in Italia e giocare nella scorsa stagione alla Civitanovese in Serie D.

Federico Moreno è un attaccante del 2003 cresciuto nel River Plate fino alla Primavera. Nel passato campionato ha indossato la maglia del Carbonia in Eccellenza siglando 9 gol durante la stagione.

Due giocatori che sicuramente faranno molto comodo all'allenatore Mereu per la loro esperienza e per le loro doti tecniche. Il tecnico li ha convocati per la trasferta di domani contro l'Ossese.





