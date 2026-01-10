Nuovo acquisto in casa Nuorese, capolista del campionato di Eccellenza. La società barbaricina ha tesserato l'attaccante Pierpaolo Falchi, classe 1989, cresciuto nelle Giovanili della "Puri e Forti" e successivamente del San Teodoro.

Falchi ha gia militato nelle file della Nuorese nel 2010 e nelle stagioni 2012/13 e 2013/14. Prima di riapprodare in verdeazzurro ha disputato 8 Campionati di Eccellenza consecutivi vestendo la maglia del Taloro Gavoi.

Un acquisto che dimostra quanto la Nuorese punti al ritorno in Serie D (ha giocato anche in C), dopo troppi anni in Eccellenza. Un ritorno ovviamente graditissimo ai tifosi.

