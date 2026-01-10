Eccellenza, dopo 8 anni alla Nuorese torna FalchiIl bomber, classe 1989, era al Taloro
Nuovo acquisto in casa Nuorese, capolista del campionato di Eccellenza. La società barbaricina ha tesserato l'attaccante Pierpaolo Falchi, classe 1989, cresciuto nelle Giovanili della "Puri e Forti" e successivamente del San Teodoro.
Falchi ha gia militato nelle file della Nuorese nel 2010 e nelle stagioni 2012/13 e 2013/14. Prima di riapprodare in verdeazzurro ha disputato 8 Campionati di Eccellenza consecutivi vestendo la maglia del Taloro Gavoi.
Un acquisto che dimostra quanto la Nuorese punti al ritorno in Serie D (ha giocato anche in C), dopo troppi anni in Eccellenza. Un ritorno ovviamente graditissimo ai tifosi.