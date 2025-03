Il Budoni vince in trasferta col Li Punti per 3-0, il Monastir vince per 1-0 col San Teodoro e scavalca al secondo posto il Tempio battuto per 2-1 a Iglesias.

Il Budoni corre in vetta con 62 punti. Il Monastir insegue a 56 punti. Il Tempio è scivolato al terzo posto con 54 punti. L'Ossese che è tornata al successo travolgendo per 3-0 il Carbonia, è quarta con 44 punti. In coda il Ghilarza travolta per 7-0 dal Calanginuas resta ultimo con 16 punti.

Il Li Punti battuto come dello dal Budoni, rimane a 18 punti, il Barisardo piegato per 2-1 dalla Ferrini, resta a 25 punti, raggiunto dall'Alghero che ha pareggiato (1-1) con la Nuorese. Pareggio (1-1) anche fra Taloro e Villasimius.

