Ossese-Tempio, Carbonia-Nuorese e Ilvamaddalena-Atletico Uri sono le partite di cartello della sesta giornata di andata del campionato di Eccellenza, in programma domenica alle 16, con l’unica eccezione dell’incontro tra Villasimius e Santa Teresa Gallura, in programma alle 15.

La capolista Nuorese sarà impegnata a Narcao contro il Carbonia, per una sfida tra due nobili del calcio sardo. La formazione di Claudio Bonomi, che nelle prime cinque gare ha concesso un solo pareggio, non intende rallentare la propria corsa. Non sarà semplice: i minerari vogliono riscattare la prima sconfitta stagionale rimediata a Tempio.

I galletti, secondi in classifica, sono attesi al “Walter Frau” di Ossi. Nei bianconeri esordio in panchina per Carlo Catroneo, subentrato a Giacomo Demartis. In campo due formazioni ambiziose, entrambe a caccia della Serie D.

Il Villasimius di Antonio Prastaro riceve il fanalino di coda Santa Teresa, ancora fermo a un punto. «La classifica non deve ingannare», avverte il tecnico. «Affrontiamo un avversario forte, che ha sempre giocato alla pari con le altre squadre. Siamo consapevoli che in questo torneo non esistono partite semplici».

La matricola Lanusei, ancora imbattuta come Nuorese, Tempio e Ossese, ospita al “Lixus” un’altra neopromossa, il Buddusò, reduce dal primo successo stagionale ottenuto contro il Santa Teresa.

Partita di rilievo anche quella tra Ilvamaddalena e Atletico Uri, due squadre retrocesse dalla Serie D e ora in cerca di punti pesanti per risalire la classifica.

Al “Piero Polese” di Cagliari, la Ferrini di Nicola Manunza affronta il Tortolì: i cagliaritani proveranno a sfruttare il fattore campo per agganciare gli ostici ogliastrini.

Infine, l’Iglesias di Giampaolo Murru riceve il Taloro Gavoi.

